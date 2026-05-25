SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vaudoise Versicherungen-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Vaudoise Versicherungen-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 435,00 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert hat, hat nun 0,230 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 773,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 177,70 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +77,70 Prozent.

Vaudoise Versicherungen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at