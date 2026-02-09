SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Vaudoise Versicherungen-Investment verdienen können.

Vaudoise Versicherungen-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Vaudoise Versicherungen-Aktie an diesem Tag bei 456,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert hat, hat nun 0,219 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 749,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 164,25 CHF wert. Damit wäre die Investition 64,25 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Vaudoise Versicherungen belief sich jüngst auf 2,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at