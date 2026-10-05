SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Vaudoise Versicherungen-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Vaudoise Versicherungen-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 625,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,600 Vaudoise Versicherungen-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 723,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 156,80 CHF wert. Damit wäre die Investition 15,68 Prozent mehr wert.

Vaudoise Versicherungen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at