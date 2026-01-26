SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Vaudoise Versicherungen-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Vaudoise Versicherungen-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Vaudoise Versicherungen-Aktie bei 504,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,984 Vaudoise Versicherungen-Aktien. Die gehaltenen Vaudoise Versicherungen-Aktien wären am 23.01.2026 1 448,41 CHF wert, da der Schlussstand 730,00 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 44,84 Prozent vermehrt.

Vaudoise Versicherungen wurde am Markt mit 2,11 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at