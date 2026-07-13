SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Vaudoise Versicherungen-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vaudoise Versicherungen-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Vaudoise Versicherungen-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 618,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,618 Vaudoise Versicherungen-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.07.2026 auf 808,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 307,44 CHF wert. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 307,44 CHF entspricht einer Performance von +30,74 Prozent.

Am Markt war Vaudoise Versicherungen jüngst 2,36 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at