Vaudoise Versicherungen Aktie
WKN: A0ETZV / ISIN: CH0021545667
|Vaudoise Versicherungen-Investment
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13.07.2026 10:04:05
SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor einem Jahr eingefahren
Vaudoise Versicherungen-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Vaudoise Versicherungen-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 618,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,618 Vaudoise Versicherungen-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.07.2026 auf 808,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 307,44 CHF wert. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 307,44 CHF entspricht einer Performance von +30,74 Prozent.
Am Markt war Vaudoise Versicherungen jüngst 2,36 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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