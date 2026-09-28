SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vaudoise Versicherungen-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Vaudoise Versicherungen eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Vaudoise Versicherungen-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 492,75 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,203 Vaudoise Versicherungen-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (742,00 CHF), wäre das Investment nun 150,58 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50,58 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Vaudoise Versicherungen eine Börsenbewertung in Höhe von 2,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at