SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vaudoise Versicherungen-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Vaudoise Versicherungen eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vaudoise Versicherungen-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 434,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert, befänden sich nun 2,304 Vaudoise Versicherungen-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (728,00 CHF), wäre das Investment nun 1 677,42 CHF wert. Mit einer Performance von +67,74 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Vaudoise Versicherungen eine Marktkapitalisierung von 2,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at