SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vaudoise Versicherungen-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Vaudoise Versicherungen gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Vaudoise Versicherungen-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Vaudoise Versicherungen-Anteile an diesem Tag bei 470,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,277 Vaudoise Versicherungen-Anteilen. Die gehaltenen Vaudoise Versicherungen-Papiere wären am 24.04.2026 17 851,06 CHF wert, da der Schlussstand 839,00 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 78,51 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Vaudoise Versicherungen eine Börsenbewertung in Höhe von 2,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at