SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vaudoise Versicherungen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Vaudoise Versicherungen-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Vaudoise Versicherungen-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 435,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Vaudoise Versicherungen-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,989 Vaudoise Versicherungen-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.07.2026 auf 819,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 827,59 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 18 827,59 CHF, was einer positiven Performance von 88,28 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Vaudoise Versicherungen eine Börsenbewertung in Höhe von 2,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at