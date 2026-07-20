Vaudoise Versicherungen Aktie

Vaudoise Versicherungen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ETZV / ISIN: CH0021545667

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Vaudoise Versicherungen-Einstieg? 20.07.2026 10:04:24

SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vaudoise Versicherungen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Vaudoise Versicherungen-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Vaudoise Versicherungen-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 435,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Vaudoise Versicherungen-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,989 Vaudoise Versicherungen-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.07.2026 auf 819,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 827,59 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 18 827,59 CHF, was einer positiven Performance von 88,28 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Vaudoise Versicherungen eine Börsenbewertung in Höhe von 2,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vaudoise Versicherungen

mehr Nachrichten

Analysen zu Vaudoise Versicherungen

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vaudoise Versicherungen 875,00 -0,57% Vaudoise Versicherungen

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt seitwärts tendiert, ist bei den deutschen Nachbarn ein moderates Plus zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen