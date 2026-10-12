Vaudoise Versicherungen Aktie
WKN: A0ETZV / ISIN: CH0021545667
|Vaudoise Versicherungen-Performance
|
12.10.2026 10:03:45
SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vaudoise Versicherungen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das Vaudoise Versicherungen-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Vaudoise Versicherungen-Anteile bei 440,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Vaudoise Versicherungen-Papier investiert hätte, hätte er nun 22,727 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Vaudoise Versicherungen-Papiers auf 710,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 136,36 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 61,36 Prozent.
Der Börsenwert von Vaudoise Versicherungen belief sich jüngst auf 2,07 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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