SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vaudoise Versicherungen-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Vaudoise Versicherungen-Investment gewesen.

Das Vaudoise Versicherungen-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Vaudoise Versicherungen-Anteile an diesem Tag bei 450,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert, befänden sich nun 0,222 Vaudoise Versicherungen-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Vaudoise Versicherungen-Aktie auf 738,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 164,00 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 64,00 Prozent vermehrt.

Vaudoise Versicherungen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at