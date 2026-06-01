SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vaudoise Versicherungen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das Vaudoise Versicherungen-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 485,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,062 Vaudoise Versicherungen-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.05.2026 auf 822,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 694,85 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 69,48 Prozent zugenommen.

Am Markt war Vaudoise Versicherungen jüngst 2,40 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at