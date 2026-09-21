Vaudoise Versicherungen Aktie
WKN: A0ETZV / ISIN: CH0021545667
|Profitabler Vaudoise Versicherungen-Einstieg?
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21.09.2026 10:03:43
SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vaudoise Versicherungen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vaudoise Versicherungen-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Vaudoise Versicherungen-Aktie bei 447,00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 22,371 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Vaudoise Versicherungen-Aktie auf 753,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 845,64 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 68,46 Prozent angezogen.
Am Markt war Vaudoise Versicherungen jüngst 2,19 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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