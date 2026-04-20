SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vaudoise Versicherungen-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Vaudoise Versicherungen eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vaudoise Versicherungen-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Vaudoise Versicherungen-Aktie 550,00 CHF wert. Bei einem Vaudoise Versicherungen-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,818 Vaudoise Versicherungen-Aktien. Die gehaltenen Vaudoise Versicherungen-Papiere wären am 17.04.2026 1 501,82 CHF wert, da der Schlussstand 826,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50,18 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Vaudoise Versicherungen betrug jüngst 2,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at