SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vaudoise Versicherungen-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Vaudoise Versicherungen eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vaudoise Versicherungen-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Vaudoise Versicherungen-Aktie letztlich bei 617,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Vaudoise Versicherungen-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,207 Vaudoise Versicherungen-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Vaudoise Versicherungen-Papiers auf 790,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 803,89 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 28,04 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Vaudoise Versicherungen eine Börsenbewertung in Höhe von 2,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at