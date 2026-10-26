Vaudoise Versicherungen Aktie

Vaudoise Versicherungen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ETZV / ISIN: CH0021545667

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Langfristige Investition 26.10.2026 10:04:08

SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vaudoise Versicherungen von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Vaudoise Versicherungen-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Vaudoise Versicherungen-Papier statt. Zum Handelsende stand das Vaudoise Versicherungen-Papier an diesem Tag bei 481,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,079 Vaudoise Versicherungen-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (735,00 CHF), wäre das Investment nun 1 528,07 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52,81 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Vaudoise Versicherungen betrug jüngst 2,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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