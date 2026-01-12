Vaudoise Versicherungen Aktie

Langfristige Investition 12.01.2026 10:03:45

SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vaudoise Versicherungen von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Vaudoise Versicherungen-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Vaudoise Versicherungen-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 460,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,739 Vaudoise Versicherungen-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.01.2026 gerechnet (730,00 CHF), wäre das Investment nun 15 869,57 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +58,70 Prozent.

Vaudoise Versicherungen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

