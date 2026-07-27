Vaudoise Versicherungen Aktie
WKN: A0ETZV / ISIN: CH0021545667
|Rentables Vaudoise Versicherungen-Investment?
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27.07.2026 10:04:12
SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vaudoise Versicherungen von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Vaudoise Versicherungen-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Vaudoise Versicherungen-Anteile betrug an diesem Tag 466,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,215 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.07.2026 auf 818,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 175,54 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 75,54 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Vaudoise Versicherungen zuletzt 2,38 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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