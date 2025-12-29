SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vaudoise Versicherungen-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Vaudoise Versicherungen-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Vaudoise Versicherungen-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Vaudoise Versicherungen-Aktie letztlich bei 493,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Vaudoise Versicherungen-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,028 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 440,16 CHF, da sich der Wert einer Vaudoise Versicherungen-Aktie am 23.12.2025 auf 710,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 44,02 Prozent.

Zuletzt verbuchte Vaudoise Versicherungen einen Börsenwert von 2,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at