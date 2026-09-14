SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vaudoise Versicherungen von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Vaudoise Versicherungen-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Vaudoise Versicherungen-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 439,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,278 Vaudoise Versicherungen-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (748,00 CHF), wäre die Investition nun 1 703,87 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70,39 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Vaudoise Versicherungen belief sich zuletzt auf 2,18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at