SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vaudoise Versicherungen von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Vaudoise Versicherungen-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die Vaudoise Versicherungen-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 634,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investierten, hätten nun 0,158 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 120,66 CHF, da sich der Wert einer Vaudoise Versicherungen-Aktie am 04.09.2026 auf 765,00 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 120,66 CHF entspricht einer Performance von +20,66 Prozent.

Vaudoise Versicherungen wurde am Markt mit 2,23 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at