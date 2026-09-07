Vaudoise Versicherungen Aktie
WKN: A0ETZV / ISIN: CH0021545667
|Vaudoise Versicherungen-Investment
|
07.09.2026 10:04:00
SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vaudoise Versicherungen von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die Vaudoise Versicherungen-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 634,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investierten, hätten nun 0,158 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 120,66 CHF, da sich der Wert einer Vaudoise Versicherungen-Aktie am 04.09.2026 auf 765,00 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 120,66 CHF entspricht einer Performance von +20,66 Prozent.
Vaudoise Versicherungen wurde am Markt mit 2,23 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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