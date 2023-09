SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Vetropack A eingefahren

Vor Jahren in Vetropack A-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Vetropack A-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Vetropack A-Papiers betrug an diesem Tag 36,72 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 272,331 Vetropack A-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 118,74 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Anteils am 08.09.2023 auf 44,50 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 21,19 Prozent vermehrt.

Vetropack A wurde am Markt mit 882,08 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at