SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vetropack A von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Vetropack A-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Vetropack A-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 30,82 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Vetropack A-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,245 Vetropack A-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 21,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,08 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 29,92 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Vetropack A bezifferte sich zuletzt auf 428,43 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at