Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|Rentable Vetropack A-Investition?
|
13.07.2026 10:04:05
SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vetropack A von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Vetropack A-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Vetropack A-Aktie bei 30,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Vetropack A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,333 Vetropack A-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.07.2026 auf 18,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,33 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 38,67 Prozent.
Der Marktwert von Vetropack A betrug jüngst 365,12 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vetropack Holding AG Act nom -A-
|
10:04
|SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vetropack A von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
06.07.26
|SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.06.26
|SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.06.26
|SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
16.06.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
15.06.26
|SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vetropack A von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
10.06.26
|Mittwochshandel in Zürich: Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
10.06.26