Vetropack a Aktie

Vetropack a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Vetropack A-Investition? 13.07.2026 10:04:05

SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vetropack A von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Vetropack A-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Vetropack A-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Vetropack A-Aktie bei 30,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Vetropack A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,333 Vetropack A-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.07.2026 auf 18,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,33 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 38,67 Prozent.

Der Marktwert von Vetropack A betrug jüngst 365,12 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vetropack Holding AG Act nom -A-

mehr Nachrichten