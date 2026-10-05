Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|Profitable Vetropack A-Investition?
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05.10.2026 10:03:43
SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vetropack A-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurden Vetropack A-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 32,40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,086 Vetropack A-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.10.2026 56,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 18,28 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 43,58 Prozent.
Insgesamt war Vetropack A zuletzt 362,85 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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