SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vetropack A-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Vetropack A-Aktien verlieren können.

Vor 10 Jahren wurden Vetropack A-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 32,40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,086 Vetropack A-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.10.2026 56,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 18,28 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 43,58 Prozent.

Insgesamt war Vetropack A zuletzt 362,85 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at