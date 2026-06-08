SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vetropack A-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Vetropack A-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde die Vetropack A-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 57,30 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,452 Vetropack A-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 19,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 331,59 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 66,84 Prozent gleich.

Insgesamt war Vetropack A zuletzt 376,78 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at