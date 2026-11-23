Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|Lohnende Vetropack A-Anlage?
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23.11.2026 10:03:36
SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vetropack A-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vetropack A-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 55,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Vetropack A-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,018 Vetropack A-Aktien. Die gehaltenen Vetropack A-Anteile wären am 20.11.2026 339,10 CHF wert, da der Schlussstand 18,82 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 66,09 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Vetropack A belief sich jüngst auf 372,89 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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