Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|Frühe Investition
|
26.01.2026 10:04:21
SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vetropack A von vor 10 Jahren verloren
Am 26.01.2016 wurde das Vetropack A-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 28,20 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,546 Vetropack A-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 82,09 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Papiers am 23.01.2026 auf 23,15 CHF belief. Mit einer Performance von -17,91 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Vetropack A belief sich jüngst auf 458,08 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
