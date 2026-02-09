Vetropack a Aktie

Vetropack a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594

Profitabler Vetropack A-Einstieg? 09.02.2026 10:04:28

SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vetropack A von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Vetropack A-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Vetropack A-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 42,85 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Vetropack A-Aktie investiert hat, hat nun 233,372 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 682,61 CHF, da sich der Wert einer Vetropack A-Aktie am 06.02.2026 auf 24,35 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -43,17 Prozent.

Zuletzt verbuchte Vetropack A einen Börsenwert von 482,66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

