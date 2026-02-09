Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|Profitabler Vetropack A-Einstieg?
|
09.02.2026 10:04:28
SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vetropack A von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Vetropack A-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 42,85 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Vetropack A-Aktie investiert hat, hat nun 233,372 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 682,61 CHF, da sich der Wert einer Vetropack A-Aktie am 06.02.2026 auf 24,35 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -43,17 Prozent.
Zuletzt verbuchte Vetropack A einen Börsenwert von 482,66 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Vetropack Holding AG Act nom -A-
Aktien in diesem Artikel
|Vetropack Holding AG Act nom -A-
|26,50
|0,95%