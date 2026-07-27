SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vetropack A von vor 3 Jahren verloren

Die Vetropack A-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 43,50 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Vetropack A-Aktie investiert hat, hat nun 229,885 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,28 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 4 202,30 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 57,98 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Vetropack A eine Marktkapitalisierung von 362,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at