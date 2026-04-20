Vetropack a Aktie

Vetropack a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594

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Vetropack A-Performance im Blick 20.04.2026 10:03:41

SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Vetropack A-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Vetropack A-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 29,60 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Vetropack A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,378 Vetropack A-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.04.2026 gerechnet (23,05 CHF), wäre das Investment nun 77,87 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,13 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Vetropack A bezifferte sich zuletzt auf 456,74 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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