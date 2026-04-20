Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|Vetropack A-Performance im Blick
|
20.04.2026 10:03:41
SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Vetropack A-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 29,60 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Vetropack A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,378 Vetropack A-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.04.2026 gerechnet (23,05 CHF), wäre das Investment nun 77,87 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,13 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Vetropack A bezifferte sich zuletzt auf 456,74 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vetropack Holding AG Act nom -A-
|
10:03
|SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
13.04.26
|SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.04.26
|SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.03.26
|SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
23.03.26
|SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.03.26
|Optimismus in Zürich: SPI klettert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
16.03.26
|SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI fällt zurück (finanzen.at)
Analysen zu Vetropack Holding AG Act nom -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vetropack Holding AG Act nom -A-
|24,40
|-2,40%