SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor 3 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Vetropack A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde das Vetropack A-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 36,70 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 272,480 Vetropack A-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (18,80 CHF), wäre die Investition nun 5 122,62 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 48,77 Prozent verkleinert.

Vetropack A war somit zuletzt am Markt 371,93 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at