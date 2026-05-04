SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Vetropack A-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 04.05.2023 wurde die Vetropack A-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 45,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Vetropack A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 219,780 Vetropack A-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 30.04.2026 4 450,55 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20,25 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 55,49 Prozent.

Zuletzt verbuchte Vetropack A einen Börsenwert von 401,87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at