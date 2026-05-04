Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|Vetropack A-Anlage unter der Lupe
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04.05.2026 10:03:41
SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor 3 Jahren eingebracht
Am 04.05.2023 wurde die Vetropack A-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 45,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Vetropack A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 219,780 Vetropack A-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 30.04.2026 4 450,55 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20,25 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 55,49 Prozent.
Zuletzt verbuchte Vetropack A einen Börsenwert von 401,87 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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