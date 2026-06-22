SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Vetropack A-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Vetropack A-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 32,05 CHF wert. Bei einem Vetropack A-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,120 Vetropack A-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 59,47 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Anteils am 19.06.2026 auf 19,06 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 40,53 Prozent.

Der Börsenwert von Vetropack A belief sich zuletzt auf 377,76 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at