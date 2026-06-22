Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|Rentable Vetropack A-Anlage?
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22.06.2026 10:04:20
SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Vetropack A-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 32,05 CHF wert. Bei einem Vetropack A-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,120 Vetropack A-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 59,47 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Anteils am 19.06.2026 auf 19,06 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 40,53 Prozent.
Der Börsenwert von Vetropack A belief sich zuletzt auf 377,76 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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