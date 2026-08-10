Vetropack a Aktie

Vetropack a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594

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Vetropack A-Anlage 10.08.2026 10:03:54

SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Vetropack A-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Vetropack A-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 30,96 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Vetropack A-Aktie investierten, hätten nun 32,300 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,34 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 592,38 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 40,76 Prozent.

Jüngst verzeichnete Vetropack A eine Marktkapitalisierung von 363,18 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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