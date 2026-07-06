Vetropack a Aktie

Vetropack a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594

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Vetropack A-Anlage unter der Lupe 06.07.2026 10:03:54

SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Vetropack A-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Vetropack A-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 56,40 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Vetropack A-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 177,305 Vetropack A-Anteilen. Die gehaltenen Vetropack A-Aktien wären am 03.07.2026 3 343,97 CHF wert, da der Schlussstand 18,86 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 66,56 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Vetropack A bezifferte sich zuletzt auf 373,64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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