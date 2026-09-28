Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|Lukrativer Vetropack A-Einstieg?
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28.09.2026 10:03:45
SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Vetropack A-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Vetropack A-Anteile an diesem Tag bei 58,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Vetropack A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 172,117 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.09.2026 3 342,51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 19,42 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 66,57 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Vetropack A eine Marktkapitalisierung von 385,06 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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