Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|Frühe Anlage
|
26.10.2026 10:04:08
SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vetropack A von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Vetropack A-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Vetropack A-Anteile bei 57,70 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,733 Vetropack A-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Vetropack A-Papiers auf 18,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31,89 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 68,11 Prozent gleich.
Vetropack A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 365,04 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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