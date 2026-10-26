SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vetropack A von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Vetropack A-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Vetropack A-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Vetropack A-Anteile bei 57,70 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,733 Vetropack A-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Vetropack A-Papiers auf 18,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31,89 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 68,11 Prozent gleich.

Vetropack A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 365,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at