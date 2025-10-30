Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|Langfristige Anlage
|
30.10.2025 10:03:41
SPI-Papier Villars SA-Aktie: Hätte sich eine Villars SA-Anlage vor einem Jahr inzwischen rentiert?
Am 30.10.2024 wurden Villars SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 590,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 16,949 Villars SA-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 084,75 CHF, da sich der Wert eines Villars SA-Papiers am 29.10.2025 auf 595,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 0,85 Prozent.
Villars SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 62,10 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
