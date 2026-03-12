SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Villars SA von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Villars SA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Villars SA-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Villars SA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 485,25 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,608 Villars SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (580,00 CHF), wäre die Investition nun 11 952,60 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 19,53 Prozent.

Villars SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 60,55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at