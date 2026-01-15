SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Villars SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Villars SA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Villars SA-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 530,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Villars SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,189 Villars SA-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 109,43 CHF, da sich der Wert einer Villars SA-Aktie am 14.01.2026 auf 580,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,43 Prozent erhöht.

Villars SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 60,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at