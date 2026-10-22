Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|Lukratives Villars SA-Investment?
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22.10.2026 10:03:22
SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Villars SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Villars SA-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 522,50 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Villars SA-Aktie investiert hat, hat nun 1,914 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 129,19 CHF, da sich der Wert einer Villars SA-Aktie am 21.10.2026 auf 590,00 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 129,19 CHF, was einer positiven Performance von 12,92 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Villars SA bezifferte sich zuletzt auf 62,07 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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