SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Villars SA gekostet

Am 24.08.2018 wurde das Villars SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 925,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,081 Villars SA-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 735,14 CHF, da sich der Wert eines Villars SA-Anteils am 17.08.2023 auf 680,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 26,49 Prozent.

Zuletzt verbuchte Villars SA einen Börsenwert von 72,71 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at