Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|Villars SA-Investition
|
19.11.2026 10:03:23
SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Villars SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Villars SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Villars SA-Aktie 520,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,231 Villars SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.11.2026 11 153,85 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 580,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 11,54 Prozent.
Der Börsenwert von Villars SA belief sich jüngst auf 62,64 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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