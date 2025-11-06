SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Villars SA von vor 3 Jahren gekostet

Villars Aktie
Am 06.11.2022 wurde das Villars SA-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Villars SA-Anteile bei 780,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Villars SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,128 Villars SA-Anteilen. Die gehaltenen Villars SA-Anteile wären am 05.11.2025 76,28 CHF wert, da der Schlussstand 595,00 CHF betrug. Die Abnahme von 100 CHF zu 76,28 CHF entspricht einer negativen Performance von 23,72 Prozent.
Alle Villars SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 62,14 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
