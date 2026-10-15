Villars Aktie

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WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656

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Villars SA-Investment 15.10.2026 10:03:22

SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Villars SA von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Villars SA-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Villars SA-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 760,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Villars SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,132 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 76,32 CHF, da sich der Wert eines Villars SA-Anteils am 14.10.2026 auf 580,00 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 76,32 CHF entspricht einer negativen Performance von 23,68 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Villars SA eine Börsenbewertung in Höhe von 60,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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