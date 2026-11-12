SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Villars SA von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Villars SA-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Villars SA-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 750,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Villars SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,333 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 773,33 CHF, da sich der Wert eines Villars SA-Anteils am 11.11.2026 auf 580,00 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 773,33 CHF entspricht einer negativen Performance von 22,67 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Villars SA eine Börsenbewertung in Höhe von 61,10 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at