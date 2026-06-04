Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|Investmentbeispiel
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04.06.2026 10:04:00
SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Villars SA von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Villars SA-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 520,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,231 Villars SA-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 250,00 CHF, da sich der Wert einer Villars SA-Aktie am 03.06.2026 auf 585,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12,50 Prozent angezogen.
Villars SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 62,64 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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