SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Villars SA von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Villars SA-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Villars SA-Aktie statt. Der Schlusskurs der Villars SA-Anteile betrug an diesem Tag 735,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 13,605 Villars SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 755,10 CHF, da sich der Wert eines Villars SA-Papiers am 07.01.2026 auf 570,00 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 7 755,10 CHF entspricht einer negativen Performance von 22,45 Prozent.

Villars SA wurde am Markt mit 60,57 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at