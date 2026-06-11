SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Villars SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 06.06.2025 wurde das Villars SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Villars SA-Papiers betrug an diesem Tag 605,00 CHF. Bei einem Villars SA-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,165 Villars SA-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 95,04 CHF, da sich der Wert eines Villars SA-Papiers am 10.06.2026 auf 575,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,96 Prozent verringert.

Am Markt war Villars SA jüngst 62,14 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at